Thierry Bodson (FGTB) et Jean-Pascal Labille (Solidaris) appellent à des majorités de gauche et estiment que le PS, le PTB et Ecolo adhèrent à 95 % de leurs revendications. En quoi cela vous pose-t-il problème ?

"Cela ne m’a pas surprise. Mais leurs propos clarifient le jeu de manière absolue. Ils confirment que le PS, Ecolo et le PTB, c’est le même combat : l’alliance des gauches. Et quand on entend les propos de Mme Khattabi ce matin, on a en effet l’alliance des gauches, mais l’injure en plus. C’est aller un pas trop loin. Je n’ai pas de problème sur le fait qu’il y ait des divergences entre partis. Mais plus avec le fait qu’on veuille cacher un projet de société. On doit pouvoir débattre sans s’injurier."

(...)