La transmission de témoin entre Charles Michel et Sophie Wilmès au palais royal s’est déroulée à l’image de leurs deux personnalités : sérieuse et contenue. "Sophie Wilmès a beaucoup de qualités, elle est intelligente, compétente", a souligné Charles Michel qui voyait se terminer là ses années en tant que Premier ministre, avant de prendre le 1er décembre la présidence du Conseil européen. "C’était cinq années riches et éprouvantes", a-t-il souligné. La mission qui attend son successeur en affaires courantes s’annonce bien différente. Elle pourrait fort bien durer de longs mois encore, au vu du blocage actuel.

