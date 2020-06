Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mardi soir, la Première ministre est revenue sur les rassemblements de dimanche.

Face caméra, Sophie Wilmès s'adresse à la population. La Première ministre a rappelé que les regroupements restaient encore interdits pour quelques semaines, malgré les phases successives de déconfinement.

"Ce qui s’est passé dimanche ne constitue donc en aucun cas un précédent à reproduire", a martelé Sophie Wilmès, en évoquant les rassemblements pacifiques de ce dimanche "dans certaines grandes villes du pays comme Bruxelles, Anvers ou Liège". "Les manifestations contre les violences policières, qui ont rassemblé 10.000 personnes dimanche à Bruxelles, contreviennent ainsi aux règles du Conseil national de sécurité (CNS)", explique-t-elle.

"Je n’évoque pas ici les faits de violences inacceptables qui devront être fermement poursuivis", a-t-elle précisé. "La lutte contre le racisme et toute forme de violence est une cause noble et juste mais ces rassemblements ne peuvent toujours pas être autorisés. Ces règles ne sont pas là pour museler toute expression publique", assure-t-elle.

Ces règles sont là pour protéger la population face à l'épidémie de coronavirus, toujours présente. "Nous ne pouvons pas baisser les bras. Le virus est encore là", conclut Sophie Wilmès