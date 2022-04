La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) démissionne de ses fonctions gouvernementales avec effet immédiat en raison de la maladie de son mari Christopher. Elle l'a annoncé dans un communiqué sur les réseaux sociaux jeudi. "La vie prend parfois et malheureusement des tournants douloureux", a-t-elle écrit. Le mari de Mme Wilmès a été diagnostiqué avec une forme grave d'un cancer du cerveau. Afin de pouvoir l'aider, lui et ses enfants, l'ancienne Première ministre se retire donc de son poste de ministre des Affaires Etrangères. "Cela nous donne pleinement la capacité d'avoir une vue d'ensemble de notre situation durant le courant de l'été", explique M. Wilmès.

Ses responsabilités en tant que ministre seront reprises pendant son absence par ses collègues de parti David Clarinval et Mathieu Michel, qui sont désormais respectivement ministre des petites entreprises, des travailleurs indépendants, des PME et de l'agriculture et secrétaire d'État à la numérisation.



Plus d'informations à venir.