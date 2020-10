Sophie Wilmès vient de donner, sur Twitter, des nouvelles de son état de santé. "Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l’hôpital. Vos nombreux messages d”affection et de soutien m’ont beaucoup touchée et m’ont donné de la force", a-t-elle écrit ce mercredi après-midi. "Restez chez vous", a-t-elle demandé aux Belges, après avoir remercié le personnel soignant pour son "immense dévouement et son professionnalisme".

L'ex-Première ministre avait annoncé le vendredi 16 octobre avoir été testée positive au coronavirus après une "contamination probablement survenue au sein de (son) cercle familiale vu les précautions prises en dehors de mon foyer". Son état s'était dégradé dans les jours suivants et elle a été admise en soins intensifs le jeudi 22 octobre à l'hôpital Delta, avec notamment une insuffisance respiratoire. La ministre des Affaires étrangères est toutefois toujours restée consciente et n'a pas dû être placée sous respirateur artificiel.