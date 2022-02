Nous adoptons une approche systématique et sur le fond. Il faut aussi tenir compte des dernières évolutions sur le sujet", a indiqué le Premier ministre insistant sur l'importance de s'en tenir à une discussion sur les faits et pas idéologique.

M. De Croo réagissait entre autres aux différents avis récemment exprimés, notamment par le président de son parti, Egbert Lachaert. Ce dernier plaidait mercredi pour une analyse supplémentaire de l'impact potentiel de la menace russe sur la politique énergétique belge. "Dans un tel contexte, aucun scénario ne doit être enterré", a dit M. Lachaert. Le président du CD&V Joachim Coens a estimé que la priorité, à ses yeux, était la facture énergétique et Conner Rousseau (Vooruit) est allé dans ce sens également.

"Nous allons continuer avec la méthode que nous nous sommes fixée", commente Alexander De Croo jeudi. Le gouvernement avait convenu de prendre en compte à la fois la sécurité d'approvisionnement et le coût de la facture énergétique. "Nous effectuons une analyse détaillée et systématique", a répété le chef du gouvernement, indiquant que son équipe allait tenir compte des évolutions les plus récentes.

Il tient en tout cas à se limiter à une discussion sur les faits. "Nous examinons les analyses techniques. J'ai l'impression que le sujet est parfois très politisé et ce n'est pas la bonne approche, selon moi."