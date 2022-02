Les débats concernant les soupçons de surveillance par la Chine via quelque 19.000 caméras seront à nouveau sur la table de la prochaine commission de la Défense à la Chambre. Notre pays compte plus de 400.000 caméras de surveillance. Parmi elles, celles des deux leaders mondiaux du secteur : Hikvision et Dahua. "Ces fabricants sont étroitement liés aux forces de défense chinoises et impliquées dans la répression des Ouïghours", explique le député fédéral Samuel Cogolati (Ecolo).