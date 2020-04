La dernière humeur est signée Jean-Marc Gheraille.

Le confinement, ce sont les astronautes qui en parlent le mieux. Sans doute parce qu’ils ont pu et dû le dompter. Le Français Thomas Pesquet a passé 196 jours dans la station spatiale européenne et, afin d’éviter de trop gamberger, il n’a qu’un conseil : s’occuper l’esprit. Car être obligé de rester chez soi, cela peut créer des angoisses, voire un subit sentiment de claustrophobie, même si l’on (télé)travaille. Au-delà de la présence des enfants qui pompent de l’énergie, l’imagination et la créativité semblent (re)prendre le pouvoir.

(...)