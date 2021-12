Un édito signé Géry De Maet.

Il y a une vingtaine d’années, lorsque certaines villes ont commencé à s’équiper de caméras de surveillance, ce ne fut pas sans provoquer des critiques au nom du respect de la vie privée. Mais le besoin de sécurité était plus fort et aujourd’hui la présence de caméras ne fait plus beaucoup l’objet de polémiques. Au contraire, pas mal d’affaires ont été élucidées grâce aux images filmées à l’insu des criminels.