Le Mouvement pour l’extrascolaire et les stages demande des assouplissements qui collent avec la réalité du terrain.

Suite au dernier Comité de concertation, les associations organisatrices de stages pour les enfants sont dans le flou total. Et elles demeurent insatisfaites des mesures demandées par rapport à l’organisation des stages par bulles de dix (initialement prévues à douze enfants).

Et pour cause, au vu des nouvelles mesures demandées, l’organisation est "quasi impossible dans les grands centres", souligne Denis Detinne, représentant du MES (Mouvement pour l’extrascolaire et les stages). " Avec l’impossibilité d’aller à l’étranger, on a beaucoup plus d’inscriptions que d’habitude, entre 30 et 50 % de plus que l’année dernière. Et, avec les mesures actuelles, on ne pourra pas accueillir tout le monde ! Les équipes n’en peuvent plus de ces changements de dernière minute. On est en train de trop tirer sur la corde."

