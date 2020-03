La Fédération des Etudiants Francophones a fait part de son inquiétude après l’annonce de la fermeture des auditoires des universités et hautes écoles. Elle dénonce le flou total dans lequel les étudiants sont plongés depuis jeudi soir.

“Nous n’avons reçu aucune information claire sur ce qui va se passer concrètement. On ne sait pas comment les stages et les évaluations vont pouvoir être gérés. Si les stages sont annulés ou reportés, cela risque de se traduire par un allongement des études et donc augmenter le coût des études. Tous les étudiants sont dans le flou total. On est également inquiets pour les étudiants qui travaillent par ailleurs dans l’horeca pour payer leur loyer et leur nourriture. “Le gouvernement doit trouver des solutions pour permettre à ces étudiants de continuer à vivre correctement”, explique Chems Mabrouk, porte-parole de la FEF.