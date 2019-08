L’accident survenu mercredi et ayant coûté la vie à un ouvrier du côté de Rhisnes, sur l’E42, illustre dramatiquement le quotidien dangereux des centaines d’hommes et femmes qui travaillent sur les chantiers routiers. Mercredi, c’est une dame, visiblement distraite, qui n’a pas vu le camion tampon, l’a esquivé in extremis, a perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite faucher deux ouvriers travaillant sur site, tuant le premier, blessant grièvement le deuxième.

Ce genre d’accidents n’est malheureusement pas rare : en cinq ans, (...)