Belgique Stéphane Médot s’est fait passer pour un vendeur de vin italien qui voulait séduire la victime.

Ce lundi, la cour d’assises de Liège va débuter l’examen du dossier à charge de Stéphane Médot, 40 ans et Sabrina Joannes, 42 ans, qui doivent répondre du vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Chantal Humblet, une pédicure âgée de 53 ans. Des faits qui ont été commis à Lens-Saint-Remy au domicile de la victime. Six hommes et six femmes ont été désignés pour composer le jury qui devra juger le procès qui débute par la lecture de l’acte d’accusation.