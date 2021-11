La veille, à l'occasion du Te Deum de la Fête du roi, elle avait rencontré, entre autres, le roi Albert, la reine Paola et le Premier ministre Alexander De Croo. "Je me suis réveillé ce matin en ressentant des symptômes grippaux. J'ai donc fait un test, qui s'est révélé positif. Je vais maintenant suivre les dix jours de quarantaine, prendre du Dafalgan, un siège et du repos", a-t-elle publié sur Facebook.

Lors des festivités du Te Deum, elle a posé en photo avec Alexander De Croo, ainsi que plusieurs autres ministres.