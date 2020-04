Steven Van Gucht, virologue et président du Comité scientifique de Sciensano, estime quechez nous.

Sophie Wilmès parle de décès surévalués par rapport à d’autres pays. C’est le cas ?

"On ne va certainement pas changer notre système de surveillance, qui est bon et prend en compte différentes catégories : les décès en hôpitaux, hors hôpitaux, cas confirmés et suspects. Dans un bon système de surveillance, on travaille avec des catégories et on essaye de mesurer en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Il faut simplement faire attention à la comparaison avec d’autres pays."

Maggie De Block a dit qu’il fallait changer le système de comptage.

