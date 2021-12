Les experts avaient soumis plusieurs plans au gouvernement mais les fermetures de secteurs ne figuraient pas parmi les premières pistes proposées.

Face aux décisions communiqués par le gouvernement, les experts se montrent surpris par certaines mesures, notamment concernant les mises à l’arrêt temporaires de la culture, des cinémas et des stades de football.

“Les autorités sont allées encore plus loin que ce que préconisait le GEMS, révèle le virologue Steven Van Gucht. Les fermetures n'étaient pas directement notre avis, celui du GEMS en tout cas. En premier lieu, nous n’avions pas conseillé des fermetures mais plutôt de laisser ouvert les secteurs via les protocoles, ils vont donc un peu plus loin que ce qu’on avait conseillé. Dans notre avis, que nous avons nommé le plan A, les événements indoors pouvaient continuer à se tenir avec le port du masque, une bonne ventilation et le Covid Safe Ticket. La première étape était de laisser ouvert avec moins de 200 personnes dans les salles”.

Par contre, dans son plan B, les experts du GEMS avaient préconisé certaines fermetures voire un lockdown.