Mardi, notre pays franchira très certainement la triste barre des 10.000 décès liés au coronavirus. Steven Van Gucht (Sciensano), qui fait état de la situation épidémiologique à chaque point presse, s'est entretenu avec le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad concernant la crise du coronavirus. Le scientifique a fait part de son inquiétude. "Ma plus grande peur est que la fatigue par rapport aux mesures fasse que le coronavirus s'infiltre dans la société. Le virus est toujours le même qu'il y a six mois, les gens devraient en être conscients. La plupart des infections se produisent aujourd'hui lors de réunions de famille. Il n'y a pas de protocoles lors de tels événements et les gens font comme d'habitude. Le virus apprécie cela. Nous ne pouvons empêcher une récidive qu'en respectant les mesure", a analysé M. Van Gucht.

Le virologue a toutefois estimé que le pire est derrière nous concernant cette pandémie. "Je pense que nous ne verrons plus d'images dramatiques comme au printemps. Les centres de soins résidentiels ont fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, il y a encore deux flambées majeures à Wijnegem et à Machelen, mais le reste est limité à quelques cas, voire aucun. La chance joue peut-être un rôle, mais aujourd'hui, nous savons aussi mieux comment prévenir une épidémie."

Au niveau des chiffres, Steven Van Gucht a indiqué qu'il fallait rester prudent concernant les comparaisons avec d'autres pays. "Nous sommes toujours l'un des rares pays à être complets et précis en ce qui concerne le décompte. Nous n'avons pratiquement manqué aucun cas (...) Au Royaume-Uni et en Espagne, la surmortalité pour 1 000 habitants est bien plus élevée que dans notre pays. Nous faisons un peu moins bien que les Pays-Bas. L'Allemagne va mieux. Vous devez également être prudent avec ces équations. Un pays urbanisé comme le nôtre doit être mis en contraste avec Londres et New York et non la France, qui compte de vastes zones rurales, mais qui a également plusieurs régions durement touchées."

Steven Van Gucht a également avancé que la Belgique se devait de prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus dans notre pays. Il y est même allé de son pronostic. " Si nous avions laissé libre cours au virus, 70% de la population aurait été infectée. Cela signifie que nous aurions eu 53 000 morts dans notre pays. Les oncologues mettent en garde les patients qui retardent leur traitement. Eh bien, dans le pire des cas, les dommages collatéraux auraient été plusieurs fois plus importants. Les hôpitaux ne pouvaient pas faire face à une telle crise."