La Stib a d’ores et déjà annoncé avoir pris une série de mesures pour répondre au mieux à la stratégie de déconfinement présentée par Sophie Wilmès, parmi lesquelles figure notamment le port du masque qui sera obligatoire dès le 4 mai dans les transports en commun.

À partir de cette date, les métros, les trams et les bus bruxellois reviennent à une offre traditionnelle, toutefois alignée sur les déplacements attendus durant les différentes phases de déconfinement. Les écoles restant encore fermées jusqu’au 18 mai, l’horaire blanc "pré vacances scolaires" sera d’abord d’application durant la première phase.

L’offre du samedi sera renforcée de 20 % par rapport à la situation actuelle afin de répondre à la demande liée à la réouverture des commerces. Le réseau Noctis reste quant à lui suspendu.