Stib, SNCB et Tec appliquant chacun des mesures différentes.

Depuis plusieurs semaines, les transports en commun wallons et bruxellois étaient bien vides. Entre le télétravail et la fermeture de certaines entreprises, de certains commerces ou des écoles, les gares et arrêts ne voyaient que quelques courageux patienter. Une situation qui avait poussé la Stib, la SNCB et les Tec à réduire l’offre sur certaines lignes mais aussi à limiter le nombre de passagers par véhicule.

Dès ce lundi, les horaires habituels vont donc reprendre progressivement sur les différents réseaux. Une manière de préparer la réouverture d’entreprises, des commerces et puis des écoles. Par contre, chaque réseau appliquera des mesures d’hygiène différentes.

Du côté de la SNCB et de la Stib, on ne parlera plus d’accès limité aux véhicules. Les navetteurs seront invités à respecter le plus possible les mesures de distanciation sociales et seront obligés de porter un masque. Une obligation fédérale qui sera aussi d’application sur le réseau Tec. D’autre part, des mesures strictes seront en vigueur dans les bus wallons puisqu’une seule personne par banquette sera autorisée et que les navetteurs ne pourront pas rester debout dans les bus. Aussi, l’entrée à l’avant du bus sera interdite et une zone de sécurité sera prévue autour du chauffeur.