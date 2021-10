Un kern spécial se réunit ce dimanche pour analyser le rapport d’Elia qui servira de "base technique pour la décision politique".

Le gouvernement s’est mis d’accord lors de son entrée en fonction pour sortir intégralement du nucléaire d’ici à 2025. Il s’est toutefois laissé la possibilité de prolonger deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3). La décision de prolonger ou non ces deux réacteurs doit être prise en novembre. "S’il y a bien un dossier où l’accord de gouvernement est net et précis, c’est la sortie du nucléaire. Si les prix et la sécurité d’approvisionnement sont assurés, on en sortira complétement", indique une source fédérale. Une étape décisive sera franchie ce week-end. Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, doit publier les résultats des enchères du CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité. En pratique, le CRM a été mis en place pour compenser la perte de production qui suivra l’arrêt des centrales nucléaires, estimé à 6 GW. Une manière de subsidier les capacités de production, principalement pour de nouvelles centrales au gaz. Ce rapport d’Elia, validé par la CREG, communiquera donc le résultat de ces enchères au gouvernement. Selon nos infos, un kern spécial se réunira ce dimanche pour en prendre connaissance. Rien n’a encore fuité. "Il y a une clause qui prévoit des risques de poursuites s’il y a des fuites. Car certaines sociétés concernées sont cotées en Bourse", indique une source politique.

