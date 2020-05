Pour une grande partie de la population, le confinement s’est révélé être une parenthèse tout à fait inattendue mais parfois bienvenue en termes de qualité de vie et de solidarité, d'après le baromètre Solidaris "édition spéciale Coronavirus".

Comme chaque année, Solidaris publie ce jeudi son baromètre "confiance et bien-être" afin de mesurer l'état de santé de la société belge francophone. Mais celui-ci est un peu particulier, il intervient alors que nous sommes en pleine épidémie de Coronavirus.

"L'objectif est prendre le poux de la population belge, d’un point de vue santé psychique et physique. Ici, il est exceptionnel car il porte sur une période particulière: du 5 au 12 mai, soit après sept semaines de confinement, un moment où on a le sentiment que la pandémie est de mieux en mieux maîtrisée. On s’est donc attardé à cette période là, qui reste extrêmement particulière, on peut donc parler "d'édition spéciale Coronavirus”", rapporte Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris.

Alors après une période aussi unique qu'angoissante et pour le moins floue, comment se sont sentis les Belges durant ce confinement ?