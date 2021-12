C'est ce 8 décembre que le Grand Jojo fait ses derniers adieux. Les funérailles ont débuté à 11 heures à la Basilique de Koekelberg, où beaucoup de monde était attendu. La police estime que 4.000 personnes devraient au total avoir fait le déplacement, néanmoins, 400 personnes seulement ont pu prendre place à l'intérieur de la Basilique. À l'extérieur, des fans sont venus lui rendre un dernier hommage. Pancartes à la main, ils pleurent celui qui les a fait danser. "confie l'un d'entre eux à nos confrères de la RTBF.





© DEMOULIN BERNARD

Comme le désirait le chanteur belge, la cérémonie est "joyeuse" et non larmoyante, à l'image de sa carrière. De fait, l'orchestre du Grand Jojo anime l'ensemble des funérailles par des morceaux choisis par l'artiste lui-même. Plusieurs de ses amis ont également prévu de prononcer un discours, comme Cyril Forthomme ou le réalisateur et présentateur du bal national Thierry Decoster, son beau-fils prendra également la parole.

Pour ces derniers adieux, du beau monde a fait le déplacement. On peut notamment citer Salvatore Adamo, Elio Di Rupo, Sabrine Jacobs, Kody, Daddy K, Gérard Watelet, Sandra Kim, le papa de Lara Fabian, Ahmed Laaouej, le député fédéral et bourgmestre de Koekelberg ou encore le bourgmestre de Berchem Saint-Agathe, Christian Lamouline.

