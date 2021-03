Comme ce mardi, les chiffres de la pandémie en Belgique ne sont pas bons. Le nombre d'admissions à l'hôpital est en hausse de 27% avec une moyenne de 185,1 entre le 12 et le 18 mars, en comparaison avec la semaine précédente, selon les chiffres mis à jour vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 2.140, dont 543 patients traités en soins intensifs.

Les experts ont fait le point sur ces évolutions en conférence de presse.

Yves Van Laethem a pris la parole et a voulu avertir la population. "Nous nous trouvons au pied de ce qui pourrait être une nouvelle vague. C’est pour cela que le comité de concertation se réunit aujourd’hui pour évoquer d’éventuelles nouvelles mesures. Nous ne pouvons pas encore évoluer le sommet de cette courbe. Mais il est encore largement possible d’endiguer cette vague."

Il est ensuite revenu sur le nombre d’hospitalisations qui inquiètent beaucoup les experts. "Ces trois derniers jours, les hôpitaux ont accueilli plus de 200 personnes par jour. La semaine précédente, nous étions à 146. Cela signifie que l’occupation des lits d’hôpitaux atteint 2140 lits. Cela représente 12% de plus que la semaine précédente."

Sur un autre schéma, le porte-parole a tenu à montrer les personnes admises en soins intensifs. "Ce schéma est encore plus parlant. Il y a 543 patients covid en réanimation, c’est une augmentation de 53% et cela correspond à un doublement du nombre de lits occupés en 25 jours. Si cette augmentation se poursuit, nous atteindrons le cap des 1 000 patients en réanimation le 10 avril." Une véritable catastrophe. "Il s'agit du seuil maximal pour ne pas empiéter sur la qualité des soins lourds dans nos hôpitaux" précise-t-il.

Le nombre de contaminations est également pris au sérieux par l'expert. "Il y a eu en moyenne 3.266 nouvelles infections par jour. Ceci représente une augmentation d’un tiers sur une base hebdomadaire. C’est donc extrêmement considérable et la plus grosse augmentation qu’on ait eue ces dernières semaines, de très loin. Nous n’avons pas vu une telle augmentation depuis la deuxième vague en octobre"

Seule éclaircie dans la grisaille, la ligne des décès. "On en déplore 23 ce qui signifie une baisse de 11% que la semaine précédente. On voit une forte diminution des décès chez les personnes de plus de 75 ans. Alors que nous observons une tendance à l'augmentation chez les moins de 75 ans." Avant d'ajouter, "la situation dans les maisons de repos est très satisfaisante car le taux de contaminations y est très faible. Nous comptons une seule contamination pour mille résidents par semaine. Au niveau des hospitalisations, ils ne représentent que 2%. Alors qu'à une certaine époque, cette tranche de la population s'élevait à 20% dans nos hôpitaux lors de la deuxième vague. Comme on l'a déjà dit, ces chiffres sont liés à la vaccination."

Justement, Yves Van Laethem a ensuite abordé le sujet brûlant de la vaccination. "Un tiers de plus de 85 ans (34%) ont déjà reçu leur première vaccination. Nous avons 7,5% de la population belge une dose du vaccin. Ceci signifie qu'il y a eu 230.000 doses qui ont été administrées cette semaine. Avec essentiellement lié à la première dose avec 177 000 doses administrées."

