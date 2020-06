Ce vendredi à 11h, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via une conférence de presse.

Ces dernières 24 heures, 32 Belges sont entrés à l'hôpital et 45 ont pu le quitter. 477 patients sont actuellement hospitalisés et 89 patients se trouvent en soins intensifs (-10 par rapport aux chiffres communiqué jeudi).

Le SPF Santé Publique et Sciensano relèvent tout de même le décès de 10 personnes dans les dernières 24 heures. 7 ont eu lieu à l’hôpital et en maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% a été confirmé par un test COVID-19.

Au total, 9 646 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Au niveau du testing, 108 tests se sont révélés positifs sur 13 115 tests réalisés. La répartition est la suivante: 64 cas en Flandre, 35 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Cela porte à 59 819 le nombre de cas de contamination officiellement détectés en Belgique depuis le début de la pandémie.

Revivez la conférence de presse dans la vidéo ci-dessous :