Tout le monde a encore en mémoire les impressionnantes images de l’Ever Given entravant totalement le canal de Suez, en Égypte. Le bateau cargo, affrété par la société taïwanaise Evergreen, n’avait pu être dépanné qu’une semaine après son échouage, générant des milliards d’euros de pertes pour toutes les compagnies batelières coincées de part et d’autre de l’un des plus importants points de passage maritime du monde.