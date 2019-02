Depuis 2008, la proportion des seniors dans les accidents explose, selon l’Institut Vias. Si moins d’une personne sur 6 (16 %) tuée sur la route avait 65 ans ou plus en 2008, il s’agit à présent d’une personne sur 4 (25 %).

En 2017, 151 seniors ont perdu la vie à la suite d’un accident de la circulation. Les seniors en voiture présentent un risque accru d’être tués ou gravement blessés, surtout après 75 ans. Par kilomètre parcouru, ce risque est quatre fois plus élevé que la moyenne, soit un niveau équivalent aux jeunes conducteurs de 18 à 24 ans. Par contre, le risque de blesser grièvement quelqu’un d’autre est beaucoup plus faible pour les seniors que pour les jeunes.

"Sur la route, ils sont plus en danger qu’ils ne sont dangereux", résume Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias, qui explique qu’avoir un accident à cet âge entraîne plus de séquelles et de conséquences sur leur santé.

Ce risque plus élevé d’être tué ou blessé dans la circulation est surtout dû à la plus grande vulnérabilité des seniors. Leurs os se fracturent plus facilement et les blessures guérissent plus difficilement.

Un tiers des accidents graves impliquant un automobiliste de plus de 65 ans est par ailleurs provoqué par un problème médical : infarctus, problèmes d’orientation, hypoglycémie, etc.