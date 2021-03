Les hospitalisations sont reparties à la hausse un peu partout dans le pays. Et si la situation diffère d’un hôpital à un autre, tous rapportent une hausse significative ces deux dernières semaines et craignent une saturation de leurs services. Tour d'horizon à Saint-Luc, aux hôpitaux Iris-Sud et au centre hospitalier de la région Sambre et Meuse.