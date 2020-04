Depuis que les mesures de confinement ont été imposées par le gouvernement fédéral, les citoyens se déplacent beaucoup moins. Pour le constater, il suffit de regarder le taux de remplissage des bus Tec. Il n’est pas rare de voir passer 80 % d’entre eux complètement vides. Mais malgré cette situation assez insolite et surtout coûteuse, il a été décidé de maintenir l’offre à la population. "Cela a bien évidemment un impact sur les recettes, c’est indéniable mais aujourd’hui, c’est loin d’être notre préoccupation principale, concède Stéphane Thiery, le directeur marketing et mobilité au Tec. Dès les premières mesures du gouvernement, nous avons décidé de maintenir notre offre régulière tout en respectant les règles de distanciation notamment et en adaptant notre manière de travailler."

