Que retenir des chiffres du Covid-19 en Belgique publiés ce week-end par Sciensano? "La Libre" a interrogé Yves Coppieters, professeur de santé publique à l'ULB.

Pour la première fois depuis le 24 mars, le nombre de lits en soins intensifs occupés par des patients Covid-19 est passé sous la barre des 500. Selon le rapport publié dimanche par Sciensano, 476 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs. "On est en-dessous du seuil acceptable dans le cadre du déconfinement", note l'expert qui précise que "sur un plan épidémiologique, tous les indicateurs indiquent que nous sommes dans les conditions du déconfinement".



En effet, les nouvelles hospitalisations sont restées tout le week-end sous la barre des 100 (83 dimanche, 76 samedi). Ces nouvelles admissions se sont accompagnées de nombreuses sorties, plus de 200 par jour (231 dimanche, 210 samedi). "Cela libère des lits", pointe le spécialiste. "On est actuellement à un peu plus de 2.200 lits occupés. Il s'agit d'un nombre tout à fait gérable dans le cadre du déconfinement."



Si trop de décès restent encore à déplorer, là encore "les chiffres vont dans le bon sens", note l'expert. Les décès quotidiens restent en effet sous la barre des 100 (75 dimanche, 76 samedi). Pour rappel, 100 est un seuil théorique fixé par les experts, à ne pas dépasser dans le cadre du déconfinement. "La diminution réelle des décès liés au Covid-19 en Belgique se confirme. Dans ces décès quotidiens, n'oublions pas non plus qu'une quinzaine ne sont pas des cas de Covid-19 confirmés, ce sont des cas possibles. En terme de cas confirmés, on est donc à un peu plus de 50 décès. D'un point de vue humain, c'est évidemment dramatique mais, en terme de chiffres, cela va tout à fait dans le bon sens."

"On couvre les demandes en terme de tests"

Entre début mars et le 9 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent les tests) s’élève à 325.796. Depuis le 10 avril, 240.305 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos et autres collectivités résidentielles. "On garde un bon rythme de 15.000 tests par jour", note le Dr. Coppieters. Même si on n'a pas encore atteint le cap des 25.000 tests quotidiens désiré par Sophie Wilmès dans le cadre du déconfinement, "on couvre les demandes et les besoins."

L'élargissement des testings depuis lundi dernier va de pair avec l'augmentation des cas confirmés, ce qui est tout à fait normal puisque les critères de testing sont élargis à l'ensemble des personnes symptomatiques. "Malgré ça, il y a eu une diminution au jour le jour des cas confirmés. Cela montre que le virus circule moins dans la population. Malheureusement il y a toujours beaucoup de cas positifs dans les maisons de repos. Ils diminuent un peu mais le virus y circule toujours. Les maisons de repos restent donc un milieu de vie à risques."

"Des nouvelles qui vont dans le bon sens"

S'il ne faut pas oublier que le virus restera encore un bon bout de temps parmi la population, "toutes ces nouvelles vont dans le bon sens", conclut Yves Coppieters. "Si on réussit le déconfinement, ces indicateurs devraient soit se stabiliser, soit continuer à diminuer dans les jours qui viennent."