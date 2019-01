Par un jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de première instance de Bruxelles vient de déclarer l’Etat belge responsable de la surpopulation carcérale au sein des prisons de Forest et de Saint-Gilles et l’a condamné à remédier à cette situation dans un délai de 6 mois, sous peine d’astreinte. Ce jugement fait suite à une action en justice menée par Avocats.be, qui a introduit plusieurs actions de ce type.

Lantin et maintenant Saint-Gilles

Le tribunal de première instance de Liège a déjà, par un jugement du 9 octobre 2018, reconnu la responsabilité de l’Etat belge quant à la surpopulation carcérale existant au sein de l’établissement pénitentiaire de Lantin.

Depuis des décennies, se plaint Avocats.be, “les conditions de détention indécentes persistantes à Bruxelles ont été systématiquement dénoncées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), l’Observatoire internationale des prisons (OiP) et les commissions de surveillance des prisons de Forest puis de Saint-Gilles sans que les mesures nécessaires ne soient prises pour remédier à cette situation intolérable”.

Ces rapports, poursuit l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, “établissent pourtant sans équivoque les conditions de salubrité et d’hygiène catastrophiques qui règnent dans ces deux établissements pénitentiaires : présence de rats et de cafards, vétusté des cellules, problèmes d’électricité, saleté et l’absence d’intimité dans les cellules collectives. De façon répétée, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État belge pour avoir violé l’article 3 de la Convention à l’égard de détenus ayant eu à subir des conditions de détention inacceptables.”

Des conditions, rappelle Avocats.be, qui sont en Belgique le résultat combiné d’une surpopulation carcérale structurelle, d’un parc pénitentiaire vétuste et de problèmes d’hygiène.

Ces arrêts de la Cour étaient à chaque fois l’occasion de rappeler à l’Etat belge ses obligations en la matière. Or, observe Avocats.be, le gouvernement belge n’a pas pris le problème à bras le corps et, même si la surpopulation carcérale a globalement diminué en Belgique ces dernières années, “la situation reste intolérable dans certaines prisons”.

Une situation inacceptable

Conclusion du président de l’association, Me Jean-Pierre Buyle: “pourquoi l’Etat belge, malgré de multiples condamnations s’obstine-t-il à ne pas prendre les mesures qui s’imposent. Hier Lantin, aujourd’hui Saint-Gilles avec une moyenne de 850 détenus pour une capacité maximum de 549 détenus. Cette volonté persistante d’être hors la loi n’est pas acceptable dans un Etat de droit”.