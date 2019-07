Les négociations entre les syndicats et la direction de Swissport à Brussels Airport ont échoué lundi soir. Selon les syndicats, la direction s'est montrée incapable de présenter des propositions concrètes pour le personnel du manutentionnaire. Des actions de zèle pourraient provoquer des retards dès demain/mardi à l'aéroport. Direction et syndicats se rencontraient lundi pour tenter de trouver une solution au problème de sous-effectif du bagagiste. Mais les négociations ont été suspendue à 20h00, ont indiqué la CNE, la CGSLB et le Setca dans un communiqué commun.

"La direction s'est montrée incapable de présenter des propositions concrètes pour le personnel", a affirmé Hans Elsen de l'ACV Plus, l'aile flamande de la CNE. Les revendications des syndicats portent essentiellement sur la pénurie de personnel qui "concerne tous les services de l'entreprise et menace tant la sécurité des passagers que la santé des travailleurs", affirment-ils.

Dès demain/mardi, des actions de zèle pourraient conduire à des retards à l'aéroport.

Les représentants syndicaux ont par ailleurs décidé de faire appel à un médiateur.