Si l’on en croit de nombreux commentaires partagés par la population, entre autres lors de la manifestation de ce lundi, tout le monde ne sortirait pas perdant du choc inflationniste actuel. Pour beaucoup, l’État s’enrichirait sur le dos de ses citoyens, notamment grâce à la TVA, dont les recettes pour l’État augmentent à chaque hausse de prix. Mais cette réflexion, qualifiée de simpliste par nos gouvernants, ne prend pas en compte la hausse des coûts pour l’État lui-même, dont ceux liés à la hausse des prix des énergies et des salaires.

Qui a raison, qui a tort ? Nous avons posé la question à l’économiste Bruno Colmant, professeur au sein de l’ULB et de l’UCLouvain. "C’est sans doute le secret le mieux gardé de Belgique, répond-il. Et ce n’est sans doute qu’au moment de décortiquer le bilan comptable de l’année que l’on pourra dire si l’État s’est enrichi avec la crise ou non. Il y a, en tout cas, des éléments positifs et d’autres négatifs. La TVA, par exemple, est un impôt proportionnel. Plus les prix augmentent, plus la TVA est grande et plus les recettes de l’État augmentent. Avec la forte inflation alimentaire, attendue pour août ou septembre, les prix risquent d’encore s’envoler et les recettes TVA avec eux."

D’autre part, l’indexation tardive des barèmes fiscaux est également synonyme de rentrées supplémentaires pour l’État. "En très résumé, quand votre salaire est indexé, vous payez un peu plus d’impôts. Pour remédier à cela, l’État augmente le montant du barème à partir duquel vous êtes imposé. Or, cette indexation des barèmes intervient plusieurs mois après celle des salaires. Et, au final, l’État gagne de l’argent sur la non-indexation des barèmes pendant un certain temps, via des recettes fiscales supplémentaires à l’impôt sur les personnes physiques."

(...)