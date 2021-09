Denis Ducarme, député fédéral (MR) et ex-Ministre des Indépendants, interpellera le Ministre des Finances au sujet du service de remise en ligne des déclarations fiscales, "qui fait perdre du temps et de l'énergie non-récupérable"

Alors que les contribuables (ménages et particuliers) ont établi leur devoir fiscal depuis l'entame des vacances d'été, une importante échéance approche pour les indépendants et entreprises qui passent par un mandataire (comptable, expert-comptable, fiscaliste) pour cette mission. Ces professionnels du chiffre ont, eux, jusqu'au 21 octobre prochain au grand plus tard pour remettre les déclarations de leurs clients, via Tax-On-Web. A peine plus d'un mois un mois avant ladite échéance, autant vous dire que cela chauffe chez les comptables du pays., nous confie cet expert-comptable établi en Wallonie.

La raison du courroux de ces professionnels du chiffre ? Tax-On-Web.