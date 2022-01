Dans sa large majorité, la classe politique belge désapprouve l’idée d’imposer, comme au Québec, une taxe aux personnes qui auraient refusé d’être vaccinées contre le Covid-19.

Le MR estime ainsi qu’établir des distinctions entre catégories de population ne peut conduire qu’à une radicalisation des positions. "Si on commence comme ça, pourquoi ne pas taxer les personnes qui boivent, fument ou sont en surpoids ? Avec une logique pareille, on ne s’en sortira pas. Au contraire, le rôle des politiques est d’expliquer et de réexpliquer l’intérêt de la vaccination, pas de monter les uns contre les autres", estime la porte-parole de Georges-Louis Bouchez.