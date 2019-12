Pour quatre Belges sur cinq, le GSM est à bannir des repas. Ils sont même contraints d’imposer des règles à leurs enfants.

En cette période de fêtes de fin d’année, on espère tous que rien ne vienne perturber nos repas de famille.

Pourtant, depuis quelques années, un objet a pris une place centrale dans nos vies et vient parfois gâcher la convivialité d’un dîner. C’est le GSM bien sûr. Et, selon les résultats d’une étude d’Orange Belgium auprès de 1 000 personnes, huit Belges sur dix trouvent désagréable que quelqu’un se saisisse de son GSM pendant le repas. C’est pourquoi un "protocole pour smartphone" tend à s’instaurer, histoire de conserver un minimum de discussions autour de la table.

Face à son omniprésence, nous introduisons donc des règles non écrites pour la maison, le jardin et la cuisine.

Et les parents se montrent surtout plus stricts au moment des repas. Mais dans la chambre l’écran reste allumé un peu plus souvent. En effet, 72 % des personnes interrogées imposent des règles à leurs enfants.

Les parents déterminent surtout si, et combien de temps, les enfants peuvent utiliser leur téléphone à table.

En ce qui concerne les couples, près de la moitié (48 %) établissent des règles quant à l’utilisation de leurs GSM pendant les repas. Seules 19 % des personnes interrogées, soit près de une sur cinq, admettent utiliser leur smartphone pendant le déjeuner ou le dîner.

Une addiction au réveil et au coucher

D’après l’étude menée par Orange, pour beaucoup, les réseaux sociaux restent un dernier petit plaisir avant de fermer les yeux. En effet, près d’une personne sur quatre (24 %) flâne encore sur les réseaux sociaux tandis que 17 % plongent encore dans leur boîte mail. Pourtant, on sait aujourd’hui avec certitude que la lumière bleue dégagée par les smartphones a un impact certain sur notre santé. Mais une grande majorité semble s’en accommoder puisque 75 % des personnes interrogées n’hésitent pas à regarder leur écran avant de dormir, tandis qu’une personne sur quatre s’abstient d’utiliser un écran avant de sombrer dans les bras de Morphée.

Le matin, une personne sur trois consulte ses mails dès le réveil. L’utilisation des réseaux sociaux est légèrement plus faible en début de journée, s’élevant à 22 %. Et pour 22 % des personnes interrogées, le bip d’un SMS ou d’un mail les réveille parfois de façon prématurée. Dans ce cas, une personne sur trois ne résiste pas à l’envie d’y jeter un œil immédiatement. Le smartphone a donc un impact sur nos habitudes de vie dans la salle à manger comme au lit.