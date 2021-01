Le Comité de concertation du 18 décembre a annoncé un renforcement du contrôle du télétravail, tant dans le secteur privé que public. Pour rappel, le télétravail est obligatoire, quand c’est possible. Dans les faits, toutefois, le gouvernement constate qu’il n’est pas suffisamment appliqué lors de la seconde vague. " Les retours sur les lieux de travail, sans être devenus la norme, semblent s’être intensifiés", pointe Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Emploi. Il annonce que ces contrôles flash ou surprises vont s’intensifier sur l’ensemble du territoire dès ce mardi et durant "tout le mois de janvier ", via l’inspection sociale. Le SIRS (Service d’information et de recherche sociale), l’organe qui lance les stratégies dans la lutte contre la fraude sociale, orientera les actions que les cellules d’arrondissement meneront au niveau local.