Aucun relâchement, pas de renforcement de mesures. Le comité de concertation n’a accouché ce vendredi d’aucun changement fondamental. Des perspectives ont toutefois été données à certains des secteurs les plus touchés. Les métiers de contacts seront les premiers à bénéficier de la réouverture. "Si la courbe de contaminations se maintient dans la tendance actuelle, on pourrait anticiper d’un mois leur réouverture", nous annonce David Clarinval (MR), ministre des Indépendants. Pour rappel, les dates évoquées auparavant faisaient état d’une reprise au mois de mars. "On pourrait donc imaginer, si la tendance se poursuit, une réouverture des métiers de contacts non médicaux pour le 25 janvier, voire le début février. Nous sommes heureux d’avoir pu obtenir cette perspective."

Encore faut-il que la tendance actuelle, meilleure que dans beaucoup de pays européens, persiste… Car le Comité de concertation a noté que le taux de reproduction est à nouveau en légère hausse (Rt = 1,004). Le taux d’occupation en soins intensifs se maintient également à un niveau élevé.

L’impact éventuel des retours de voyages, des fêtes de fin d’année et de la réouverture des écoles ne pourra pas encore être bien évalué avant le milieu de la semaine prochaine.

Le Comité de concertation a pris plusieurs décisions, sans surprise :

1.Le télétravail obligatoire est maintenu.

2.Les voyages non essentiels restent vivement déconseillés. "Il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine après un voyage non essentiel. Les contrôles seront également renforcés sur les routes", précise le Premier ministre Alexander De Croo. "Les règles resteront applicables au moins jusqu’après les vacances de Carnaval."

3. Autre élément : le Comité de concertation demande à la task force chargée de la vaccination d’accélérer la cadence de vaccination et de la rendre plus efficace.

4. Les ministres de la Santé et la task force Testing sont chargés d’augmenter le nombre de tests PCR et de tests antigéniques dans le cadre de la capacité de test actuelle.

5. Vigilance dans l’enseignement. Il faudra être plus attentif au respect des mesures sanitaires et de quarantaine chez les enfants en âge scolaire, notamment les enfants scolarisés de nos pays voisins qui connaissent une situation épidémiologique moins favorable.

6. Les auto-écoles pourront rouvrir. Elles ont été considérées comme des activités essentielles en raison de leur impact sur l’emploi et les autres activités. Cela devrait concerner les examens pratiques et les cours.

Le prochain comité de concertation se réunira le 22 janvier.