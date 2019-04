Avec plus de 13 millions d’euros de dons, le Télévie 2018 a pulvérisé le record établi l’an dernier, le surpassant de plus d’un million d’euros. Membres des équipes de RTL, bénévoles et chercheurs ont beau dire que ce n’est pas une obsession à chaque édition, l’idée de faire toujours mieux trotte immanquablement dans la tête de chacun au moment de dévoiler le chiffre final au terme de la soirée de clôture.

Matt Pokora, le parrain du rendez-vous organisé cette année à Louvexpo, à La Louvière, n’a pas ménagé sa peine tout au long de la soirée. Il n’a pas cessé d’inviter avec des mots justes le public à faire des dons. Et avec Augustin Galiana, ils ont motivé comme jamais tous les bénévoles du centre de promesses installé au cœur du dispositif cette année. Parmi eux, Damien, quinze Télévie à son actif derrière le téléphone. Cette soirée de clôture a été pour lui un pur bonheur. "Quand on voit les records que l’on bat d’année en année et qu’une personne donne 371 000 euros pour un disque d’or, l’émotion nous submerge. On ne s’y attendait pas et on a tous pleuré",confie-t-il quelques instants après la dernière seconde de direct.

