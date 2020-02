Plus de 24 heures de vents forts, c’est très rare. Par ailleurs, un nouveau week-end venteux est annoncé.

La tempête Ciara a donc quitté notre pays ce lundi soir, après deux journées particulièrement venteuses et des dégâts à déplorer un peu partout sur notre territoire. Et au moment de faire le bilan chiffré, on se rend compte que les records de vitesse sont loin d’avoir été battus. "La rafale la plus puissante enregistrée par les appareils de l’IRM était de 115 km/h à Middelkerke, note Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. J’ai lu qu’on a atteint les 120 kilomètres par heure à Blankenberge mais c’était apparemment par un autre appareil. En tout cas, c’est plausible vu l’écart minime entre ces deux données. Ce qui est de toute façon sûr, c’est que les records de 1990 n’ont pas été approchés."

À l’intérieur des terres, cela a pourtant bien soufflé durant la nuit avec des rafales à 112 km/h à Beitem, près de Roulers, 109 km/h à Uccle, 108 à Bierset, 107 au Mont Rigi ou encore 104 à Gosselies. "À Zaventem, on n’a même pas atteint la barre des 100 km/h puisque la valeur la plus haute était de 97 km/h, poursuit-il. En fait, c’est plutôt par sa durée que la tempête Ciara a été exceptionnelle, avec plus de 24 heures d’activité."