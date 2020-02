Le numéro 1722 a été désactivé, indique mercredi matin le SPF Intérieur.

Ce numéro est dédié aux interventions non urgentes des pompiers et est activé lors d'intempéries pour décharger le numéro d'urgence 112. L'Institut royal météorologique (IRM) ne prévoyant plus d'intempéries, le numéro a été désactivé.