Une semaine après la tempête Ciara qui a poussé les pompiers à intervenir à plusieurs centaines de reprises dans toute la Belgique, de fortes rafales de vent sont une nouvelle fois attendues dimanche et lundi.

Comme Ciara, Dennis est né dans l'océan Atlantique. Ses vents devraient toucher l'Ecosse samedi et atteindre la Belgique dès le lendemain.

"Quelques dégâts sont possibles en Belgique", souligne David Dehenauw, météorologue à l'IRM. "Mais les rafales seront moins violentes que lors de la tempête Ciara", poursuit-il.

En réalité, il n'est même pas encore sûr que Dennis évoluera en tempête en Belgique. Pour qu'il y ait une tempête, la vitesse moyenne du vent doit être comprise entre 75 et 88 km/h, ce qui équivaut à une force 9 sur l'échelle de Beaufort. Or, les vents n'atteindront peut-être pas cette vitesse chez nous. "Dimanche, on aura un vent moyen de 5 à 6 beaufort à l'intérieur du pays, 6 à 7 beaufort au littoral et 8 ou 9 beaufort en mer du Nord. Si les vents n'atteignent pas 9 beaufort, ce ne sera donc pas une tempête au sens officiel du terme ", explique David Dehenauw.

Alors qu'il avait opté pour le code orange dimanche dernier, l'Institut royal de météorologie s'est cette fois contenté du jaune.

Si les rafales seront moins intenses, la prudence est toujours de mise. Par précaution, les bois et forêts seront d'ailleurs fermés. Mais aucun vol de devrait être annulé.

© irm



Les prévisions du week-end

Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité deviendra très abondante dans toutes les régions. La pluie se propagera sur l'ouest et le centre du pays, puis également sur les provinces de l'est en fin de nuit. Minima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 11 degrés dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort puis parfois fort. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h.



Dimanche, il fera généralement très nuageux avec d'abord quelques averses. Une zone de pluie assez active traversera ensuite le pays d'ouest en est l'après-midi et en soirée. Il fera très doux avec des maxima compris entre 12 et 16 degrés. Le vent de secteur sud-ouest se renforcera pour devenir fort et par endroits même très fort. Les rafales pourront atteindre 70 à 90 km/h, voire localement 100 km/h.

, le temps sera partiellement nuageux avec quelques averses, surtout l'après-midi. Un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas exclus. Maxima de 6 à 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, à la mer parfois fort, de sud-ouest.