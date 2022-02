Le vent restera soutenu jusqu'à mardi en Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La véritable accalmie, après le passage de la tempête Eunice vendredi, devrait avoir lieu mercredi. Samedi après-midi, la nébulosité sera d'abord variable avec parfois de belles éclaircies mais également quelques averses isolées, surtout sur le nord-ouest du pays. Le ciel se couvrira en cours d'après-midi à partir de l'ouest, puis la pluie se propagera sur le pays. Sur le sud-est du pays, le temps devrait rester sec jusqu'en fin de journée. Les maxima varieront entre 3°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 ou 9°C en Flandre. Le vent de sud-ouest deviendra progressivement assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. Sur l'ouest du pays, le vent deviendra fort en fin d'après-midi avec des rafales de 65 à 80 km/h.

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera d'abord très nuageux et venteux avec des pluies parfois sous forme de fortes averses, temporairement hivernales en Ardenne. En cours de nuit, le temps redeviendra temporairement plus calme et plus sec à partir de l'ouest avec quelques éclaircies. De nouvelles pluies reviendront à partir de l'ouest en fin de nuit. Les minima seront atteints en début de nuit et varieront entre 1°C dans les Hautes Fagnes, 5°C dans le centre du pays et 7°C sur l'ouest. Le vent d'ouest à sud-ouest sera d'abord assez fort à fort avec des rafales de 60 à 80 km/h, le long du littoral 80 à 90 km/h. Il redeviendra temporairement modéré en cours de nuit. Cette accalmie sera cependant de courte durée.

Dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou de bruine. Il fera doux pour la saison avec des maxima de 7°C en Haute Ardenne à localement 12°C sur l'ouest du pays. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans l'intérieur des terres avec des rafales de 70 à 80 km/h, le long du littoral fort à très fort avec des rafales de 80 à 90 km/h.

Lundi, un flux encore soutenu d'air maritime polaire instable, associé à une nouvelle possible dépression de tempête sur la mer du Nord, sera à l'origine d'un temps encore très agité. En Ardenne, les averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques cm en Hautes Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 ou 3°C sur les sommets de l'Ardenne et 9 ou 10°C en plaine. Le vent deviendra à nouveau fort dans l'intérieur des terres, et très fort à tempétueux au littoral, avec des rafales de 85 à 100 km/h, voire localement plus.

Mardi, la journée débutera sous de larges éclaircies en beaucoup d'endroits. Ensuite, une perturbation atlantique atteindra la Belgique. Le ciel deviendra alors graduellement très nuageux avec, l'après-midi, des pluies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte fort à parfois très fort, d'abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à sud-ouest.

La véritable accalmie n'est donc attendue que mercredi. Une crête anticyclonique mobile devrait être à l'origine d'un temps sec et souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 6 ou 7°C sur les hauteurs ardennaises et 9 ou 10°C en plaine, sous un vent devenu faible à modéré revenant au secteur sud à sud-ouest.