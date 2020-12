Ailleurs, le ciel sera partiellement à très nuageux et quelques gouttes sont encore possibles en région côtière.

Durant le restant de la journée, le temps sera généralement sec et doux pour la saison avec des passages nuageux et parfois de larges éclaircies. Les températures maximales varieront entre 6° sur les hauteurs de l'Ardenne et 10° ou 11° dans les régions de plaine. Le vent sera modéré de secteur sud. Vendredi soir et dans la nuit, le temps restera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Des nuages bas se formeront à nouveau par endroits, surtout sur le sud et l'est du pays. En Ardenne, le risque de formation de bancs de brouillard subsistera. Les températures redescendront entre 3° et 4° en Ardenne et entre 5° et 7° dans les autres régions. Samedi, une zone de pluie de faible activité traversera le pays d'ouest en est avec toujours une bonne douceur. Après une accalmie dimanche, la pluie devrait revenir durant la journée de lundi et les jours suivants. Il devrait faire relativement doux jusqu'en milieu de semaine