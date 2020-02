Le bureau du CD&V a martelé son message ce lundi. Ce sera PS/N-VA ou rien. Il n’est donc pas question d’une Vivaldi, sans la N-VA. Mais Koen Geens partage-t-il la position de son parti et d'Hilde Crevits, la personnalité la plus influente en interne?

En désignant Koen Geens pour une mission royale, le Roi a peut-être abattu son dernier joker. Les tensions internes à son parti, le CD&V, viennent perturber une partie déjà fort compliquée. Vendredi dernier, le communiqué du Palais chargeait “Koen Geens de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d’un gouvernement de plein exercice”. Des sources proches des négociateurs assuraient alors que la mission viserait à approfondir la piste d’une coalition incluant le PS et la N-VA. Du côté du Palais, le message officieux se révélait différent : les contours de la mission de Geens consistaient bien à n’exclure aucun des deux grands scénarios de coalition, ni la Vivaldi (sans la N-VA) et ni la paars-geel (PS et N-VA).

