Les tensions entre experts du GEES, du Celeval et le politique, latentes depuis des mois, s’étalent désormais sur la place publique. Mercredi, Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a dénoncé la " cacophonie " des experts sanitaires. Le même jour, son président de parti, Georges-Louis Bouchez, s’en est pris sur Twitter à Marc Van Ranst, membre du GEES. "Quand on conseille, on conseille. On ne se substitue pas ", a-t-il tweeté. Marc Van Ranst lui a fait remarquer que son " avis" allait faire " diminuer la force de l’épidémie ". Au centre des récriminations du président des libéraux, les déclarations du virologue sur la nécessité de conserver la bulle de 5, que le politique souhaitait élargir. Plusieurs ténors politiques du CNS et des partis qui le composent sont plus irrités que jamais par le pouvoir grandissant qu’exercent de facto les experts et par leur manière d’utiliser les médias pour l’acquérir. " Dans les faits, l es experts dictent pratiquement ce qu’il faut décider. Ils agissent en deux temps. Ils suggèrent ce qu’il faut faire dans les médias avant le CNS. Cela nous met déjà une première pression. Et si nous ne suivons pas leurs recommandations, ils se rendent sur les plateaux après pour descendre nos décisions. Les politiques ont donc tendance à suivre l’avis des experts même quand ils sont convaincus qu’une règle ne fonctionne pas en pratique, comme la bulle des 5 ", nous glisse une source politique. La réunion du CNS s’est toutefois passée sans heurts. Le politique n’a pas non plus tenté de tordre le bras des experts, lesquels ont largement eu gain de cause au vu des annonces effectuées.

