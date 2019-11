Denis Ducarme refuse de débattre avec Georges-Louis Bouchez sur la Première. Pourquoi tant de haine ? “Ducarme joue tout : la présidence, son poste de ministre et le leadership en Hainaut”, nous glisse une source libérale. Retour sur les racines d'un conflit qui ne date pas d'hier.

Le débat avorté de ce mercredi matin sur les ondes de la Première a été un grand moment de radio. La séquence du JT de la RTBF était encore plus surréaliste. Denis Ducarme a refusé de débattre avec Georges-Louis Bouchez, son concurrent dans le deuxième tour de l’élection à la présidence du MR. Les deux hommes se sont finalement succédé dans le studio sans s’y faire face. Pour le ministre, l’heure est simplement à l’analyse des résultats du premier tour, et les débats suivront. Georges-Louis Bouchez, interviewé quelques minutes plus tard, a quant à lui qualifié la situation de “risible”, qualifiant de “populiste” le fait de jouer “la base contre les élites”. Le favori à la présidence et son challenger se sont ensuite expliqués brièvement en coulisses, devant les caméras de la RTBF, le ministre des indépendants reprochant au jeune Montois ses termes peu amènes, ce dernier quittant le studio sans saluer son concurrent.

Georges-Louis Bouchez déteste Denis Ducarme, qui le lui rend bien.

