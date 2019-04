Les contrôleurs aériens allemands traiteront six vols par heure à Liege Airport dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 1h30 et 4h30, pour compenser l'interruption de service chez Skeyes, indiquent l'aéroport liégeois et la société en charge du contrôle aérien en Belgique.



Cette procédure pourrait se répéter dans les prochains jours en cas de besoin.