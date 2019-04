Le ministre flamand de la Mobilité propose de mettre en stand-by les contrôleurs aériens de la Défense pour pallier le manque de contrôleurs de Skeyes et s’attire les foudres.

Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), a suggéré mercredi de mettre en stand-by les contrôleurs aériens de la Défense pour pallier le manque de contrôleurs aériens de Skeyes. "Nous ne pouvons pas laisser prendre en otage nos aéroports, notre économie et nos vacanciers par des contrôleurs aériens soi-disant malades", avait-il indiqué.

Du côté du syndicat militaire ACMP-CGPM, on juge la proposition de Ben Weyts irréaliste à ce stade. "En matière de défense, nous avons également une pénurie de contrôleurs aériens. En outre, la question se pose de savoir si nos contrôleurs aériens militaires ont les mêmes qualifications que les contrôleurs aériens de Skeyes", rapporte Yves Huwart du syndicat militaire ACMP.

En effet, la licence détenue par les contrôleurs aériens ne leur permet pas de travailler dans le milieu civil.

Et pour pouvoir fournir un service de contrôleur aérien, il faut une formation pointue et de longue durée. Il y a donc des différences notables entre le contrôle civil et militaire, une conversion prendrait des mois, si pas des années. "Pour être opérationnel, il faut travailler dans le même domaine de manière régulière. Un contrôleur à Beauvechain sera opérationnel à Beauvechain, mais aura besoin d’entraînement à Florennes pour y être opérationnel. On parle de sécurité, on ne tergiverse pas… On ne fait pas passer le profit au détriment de la sécurité des passagers, on ne peut pas jouer avec leur sécurité", détaille Patrick Cansse, secrétaire permanent à la CGSP militaire.

Pour le syndicat SLFP-Défense, il est regrettable de constater qu’un membre du gouvernement considère à nouveau les militaires comme des "hommes à tout faire". "Les militaires ne doivent pas devenir des briseurs de grève. On a l’impression qu’on joue sur les mots. Si on continue, on va vider la Défense de ses spécialistes, surtout qu’il y a une pénurie dans ce secteur", rapporte Boris Morenville, dirigeant-responsable du syndicat.

De plus, les ministres fédéraux de la Défense et de la Mobilité, Didier Reynders et François Bellot, ont insisté jeudi sur l’impossibilité actuelle de mettre à contribution des contrôleurs aériens militaires pour pallier le manque de contrôleurs civils auprès de l’entreprise publique Skeyes, dont certains se déclarent malades avant de prendre leur service.