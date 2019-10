L’inquiétude qui pèse sur l’utilisation des terrains de football synthétiques n’a été que partiellement levée par la ministre wallonne de tutelle, Céline Tellier (Ecolo), ce mardi en commission du Parlement. Quatre députés l’ont interrogée sur le sujet, dont le CDH Julien Matagne, élu dans la circonscription de Charleroi.

Une étude scientifique a-t-elle été effectuée pour mesurer les risques ? Si la réponse est oui, elle appelle un complément d’analyse que la ministre va se charger de commander à l’Issep, l’Institut scientifique des services publics. "Dans la première partie de son travail, ce dernier a écarté l’existence de menaces sur la santé et la pollution des sols , rapporte le député. Il faut à présent mesurer l’impact de la désagrégation des microbilles de caoutchouc qui composent les terrains. Des microbilles souvent issues du recyclage de pneus. En attendant, un moratoire frappe les projets d’aménagement de telles infrastructures sportives" , rappelle Julien Matagne. Tout est gelé partout. Pour lui et ses collègues parlementaires, il est essentiel de pouvoir rassurer rapidement les usagers ou les parents d’enfants qui jouent sur de telles surfaces. "J’en fais personnellement l’expérience en tant qu’élu local à Gerpinnes : chaque fois que j’assiste à un match de foot à domicile, des familles m’interpellent pour savoir s’il existe un danger. Et je ne dispose d’aucun élément objectif pour pouvoir leur répondre. Nous voulons aussi savoir comment s’organisera la décontamination en cas de risque, et avoir l’assurance que la Région wallonne en financera le coût."