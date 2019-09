Test-Achats a adressé, mardi, une mise en demeure à Thomas Cook.

L'organisation de défense des consommateurs dénonce notamment l'impossibilité d'entrer en contact avec l'entreprise et l'assistance aux vacanciers qui fait défaut. "Pour Test-Achats, c'est évidemment inacceptable et il doit être mis fin à ces pratiques dans les plus brefs délais", dit l'organisation dans un communiqué. Elle explique avoir tenté "désespérément" de rentrer en contact avec Thomas Cook "pour essayer de trouver des solutions pour les quelques centaines de dossiers ouverts chez nous en un peu plus de 24h".

Test-Achats déplore aussi que l'assistance aux vacanciers fasse défaut. "Vous êtes donc en infraction avec la loi. Pire, vos représentants sur place encouragent les touristes à régler des sommes (parfois jusqu'à 3.000 euros) pour pouvoir obtenir un semblant d'exécution des prestations. Dans certains cas, ces pratiques s'apparentent à du racket et à des prises d'otages de touristes, souvent en famille, accompagnés d'enfants en bas-âge", estime l'organisation de défense des consommateurs.

Test-Achats a donc adressé une mise en demeure pour que cessent "ces pratiques dans les plus brefs délais". Le courrier adressé à Thomas Cook a été relayé au Fonds de Garantie, au ministre des Consommateurs Wouter Beke et au ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

Au numéro d'urgence ouvert par le SPF Affaires étrangères lundi, 600 appels avaient déjà été passés mardi en fin de journée. L'équipe mise en place pour répondre aux clients belges de Thomas Cook tente de les guider au mieux afin de trouver une solution à leurs problèmes.